Don Giuseppe a Busto con un pulmino carico di profughi ucraini, c'è anche una neonata (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - L'impresa di Don Giuseppe Tedesco è riuscita: andare a prendere al confine con la Polonia alcuni profughi ucraini con un pulmino, guidando per 20 ore senza sosta. Sono arrivati nella notte, alle 4,30 del primo marzo a Busto Arsizio, Don Giuseppe, alcuni volontari e i profughi ucraini, sei bambini e una mamma con la neonata di 18 giorni tra le braccia. La notizia dell'impresa straordinaria di cui il sacerdote, parrocchiano della Chiesa di san Giuseppe, aveva parlato durante una domenica a messa si è diffusa rapidamente tra la gente e a sorpresa, ad aspettare il pulmino in piena notte c'era anche il sindaco Emanuele Antonelli con la fascia tricolore. Una iniziativa che ha ... Leggi su agi (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - L'impresa di DonTedesco è riuscita: andare a prendere al confine con la Polonia alcunicon un, guidando per 20 ore senza sosta. Sono arrivati nella notte, alle 4,30 del primo marzo aArsizio, Don, alcuni volontari e i, sei bambini e una mamma con ladi 18 giorni tra le braccia. La notizia dell'impresa straordinaria di cui il sacerdote, parrocchiano della Chiesa di san, aveva parlato durante una domenica a messa si è diffusa rapidamente tra la gente e a sorpresa, ad aspettare ilin piena notte c'erail sindaco Emanuele Antonelli con la fascia tricolore. Una iniziativa che ha ...

Advertising

Tg3web : Don Giuseppe Tedesco, parroco di Busto Arsizio, ha fatto un viaggio di tremila chilometri dall'Italia alla Polonia… - RosannaMarani : Don Giuseppe, “tassista di Dio”: 20 ore di guida per portare in Italia i bimbi di Chernobyl - MarisaLevi1 : RT @AleteiaIT: Don Giuseppe Tedesco in 20 ore di pulmino ha fatto un 'folle' viaggio di tremila chilometri (andata e ritorno) tra l'Italia… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Don Giuseppe Tedesco in 20 ore di pulmino ha fatto un 'folle' viaggio di tremila chilometri (andata e ritorno) tra l'Italia… - AleteiaIT : Don Giuseppe Tedesco in 20 ore di pulmino ha fatto un 'folle' viaggio di tremila chilometri (andata e ritorno) tra… -