Aniasa e Unione Consumatori - Vacanze sulla neve | i suggerimenti in un podcast

(Di martedì 1 marzo 2022) Settimo episodio dedicato alleper la serie didi Sì, guidare!,realizzati dall'Nazionale(Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital) disponibili sulle principali piattaforme Spotify, Apple, Googleo Spreaker. "IlSì, guidare!' offre tanti consigli utili sul noleggio a lungo e a breve termine nella convinzione che viaggiare in modo sostenibile è un diritto, ma anche un dovere. Il nostro obiettivo è dare aiinformazioni utili su tutte le tematiche di consumo legate al tema della mobilità, ma regaliamo loro anche un'esperienza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aniasa Unione

Giornale di Sicilia

Per questo,Nazionale Consumatori e( Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital ) hanno dedicato proprio a questa tematica uno ...Per questo,Nazionale Consumatori e( Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital ) hanno dedicato proprio a questa tematica uno ...Settimo episodio dedicato a chi vuole andare a sciare con un'auto in affitto nella serie di podcast di Sì, guidare!