Ultime Notizie Roma del 28-02-2022 ore 15:10 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale lunedì 28 febbraio Buon pomeriggio dalla stazione in studio a Giuliano Ferrigno guerra Ucraina Russia occhi puntati sui colloqui tra le delegazioni di chi è per Mosca al confine con la Bielorussia nel primo tentativo di dialogo dall’inizio della guerra innescata dalle invasioni ordine dal presidente russo Vladimir Putin per richieste di chi è che sono un immediato cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe abbiamo convenuto che la delegazione terminati sarebbe incontrata quella delegazione russa senza precondizioni al confine ha detto il presidente ucraino zielinski dopo i contatti con Alexander lukashenko intanto zielinski chiede l’ammissione immediata del suo paese nell’Unione Europea il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei soprattutto di essere su base uguale Sono sicuro che la cosa giusta e che è possibile ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 28 febbraio Buon pomeriggio dalla stazione in studio a Giuliano Ferrigno guerra Ucraina Russia occhi puntati sui colloqui tra le delegazioni di chi è per Mosca al confine con la Bielorussia nel primo tentativo di dialogo dall’inizio della guerra innescata dalle invasioni ordine dal presidente russo Vladimir Putin per richieste di chi è che sono un immediato cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe abbiamo convenuto che la delegazione terminati sarebbe incontrata quella delegazione russa senza precondizioni al confine ha detto il presidente ucraino zielinski dopo i contatti con Alexander lukashenko intanto zielinski chiede l’ammissione immediata del suo paese nell’Unione Europea il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei soprattutto di essere su base uguale Sono sicuro che la cosa giusta e che è possibile ...

Advertising

Tg3web : Il Braccio di ferro sui negoziati. Secondo le ultime notizie, l'Ucraina avrebbe accettato di inviare una propria de… - Corriere : Putin lancia l’assalto totale a Kiev: attaccati gasdotti. Decine di morti tra i civili. L’Ucraina: distrutto un con… - welikeduel : Le ultime notizie dall'Ucraina. L'intervento di #francescamannocchi a #propagandalive @mannocchia - ilfaroonline : Guerra Ucraina-Russia, al via negoziati tra Kiev e Mosca: le richieste - ilFattoMolfetta : LA MOLFETTA CALCIO PAREGGIA CON IL FRANCAVILLA IN SINNI: Molfetta. Prossima fatica per la Molfetta Calcio domenica… -