Modena-Pescara oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 28 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su RaiSport+HD. SEGUI LATESTUALE SITO LEGA PRO SportFace.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 20.50 Atalanta - Sampdoria LEGA PRO 21.00PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV: Pronostici per oggi, lunedì 28 febbraio ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 2 - 1): Gagno; Ciofani, Piacentini; Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Tremolada, Ogunseye. Allenatore: Tesser(4 ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Modena-Pescara, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022.La diretta live di Modena-Pescara, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022.