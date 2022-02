Calcio, i match delle Nazionali Giovanili azzurre in diretta streaming su figc.it (Di lunedì 28 febbraio 2022) Aumentare la visibilità delle Nazionali Giovanili, permettendo agli Azzurrini e alle Azzurrine di farsi conoscere e apprezzare e valorizzando così un patrimonio fondamentale per la crescita del nostro Calcio. Con questi obiettivi la figc ha deciso di produrre un ricco palinsesto di incontri live sul proprio sito (www.figc.it): oltre alle gare in programma su Rai Sport e RaiPlay, tifosi e appassionati avranno l’opportunità di seguire in diretta streaming tanti... Leggi su digital-news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Aumentare la visibilità, permettendo agli Azzurrini e alle Azzurrine di farsi conoscere e apprezzare e valorizzando così un patrimonio fondamentale per la crescita del nostro. Con questi obiettivi laha deciso di produrre un ricco palinsesto di incontri live sul proprio sito (www..it): oltre alle gare in programma su Rai Sport e RaiPlay, tifosi e appassionati avranno l’opportunità di seguire intanti...

