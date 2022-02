Blake Lively e Ryan Reynolds donano 1 milione di dollari a sostegno dei rifugiati ucraini (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo scontro fra Russia e Ucraina ha fatto emergere una forte solidarietà anche da parte delle star più acclamate. A sostegno dei cittadini ucraini in difficoltà si sono schierati tantissimi VIP, come ad esempio Blake Lively e Ryan Reynolds, che hanno voluto dare un aiuto concreto ai rifugiati ucraini donando un milione di dollari. Blake … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo scontro fra Russia e Ucraina ha fatto emergere una forte solidarietà anche da parte delle star più acclamate. Adei cittadiniin difficoltà si sono schierati tantissimi VIP, come ad esempio, che hanno voluto dare un aiuto concreto aidonando undi… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

