Anche le librerie hanno un inconscio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Non riesco a chiudere i libri. Li ritrovo in giro, dopo mesi o anni di sparizione, su tavoli e tavolini, sul pavimento, su sgabelli e braccioli di divano, a volte li sollevo, li rileggo, e mi chiedo se possa averli lasciati aperti apposta. Leggi

Advertising

LaDivinaZo : Questo è anche vero…per chi va informatevi alle librerie che aderiscono all’evento - PrudenzanoAnton : Da quasi 30 anni a #Lecce, ora la #libreria Liberrima apre anche a #Bari - Sperling_Kupfer : RT @GiuseppePdR: Demoni Urbani - i mostri sono tra noi è ancora nelle librerie, e lo trovate anche qui: - sono_francesca : @HariSel95300131 ?? sì, certo. Anche se di bar e baretti ce ne sono anche troppi, ora. Ma c’erano anche fornai, neg… - errerreffe : @CelePistillo Mi sa che ti devo dire la stessa cosa che ho appena dovuto ripetere a due persone a telefono: sì. (Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche librerie

Internazionale

Gentile bibliopatologo, da qualche tempo mi affligge una piccola mania; forse è appena un tic, ma con risvolti scivolosi sull'ordine già precario che mi regna intorno. Non riesco a chiudere i libri, ...MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nellee su SHOP. MICROMEGA. NET,in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.Una primavera di appuntamenti con i protagonisti dei mondi del gioco e del fumetto. laFeltrinelli sul canale Twitch di Lucca Comics & Games. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ...A dieci anni dalla scomparsa del cantautore la sua città gli dedica eventi e celebrazioni. Un’occasione per ripercorrerne le strade e scoprire tesori nascosti ...