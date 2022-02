10 frasi da non dire mai ad un bambino, per farlo crescere sereno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci sono frasi da non dire mai al proprio bambino o alla propria bambina. frasi che hanno un potere devastante, tranciante. Ci sono frasi che fanno male ai bambini perché incidono fortemente sulla percezione che hanno di loro stessi, con conseguenze permanenti, qualora siano parole e giudizi ripetuti nel tempo e non meramente occasionali. Per far crescere i bambini sereni, felici, con fiducia verso le proprie capacità e dunque nel proprio futuro, è importante essere in ascolto e sapere quali frasi non pronunciare mai. Un compito tutt’altro che facile, va detto, ma che non per questo debba essere lasciato al caso. Il famoso metodo danese, per crescere bambini felici Qualcuno di voi si ricorderà il famoso metodo danese per crescere ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci sonoda nonmai al proprioo alla propria bambina.che hanno un potere devastante, tranciante. Ci sonoche fanno male ai bambini perché incidono fortemente sulla percezione che hanno di loro stessi, con conseguenze permanenti, qualora siano parole e giudizi ripetuti nel tempo e non meramente occasionali. Per fari bambini sereni, felici, con fiducia verso le proprie capacità e dunque nel proprio futuro, è importante essere in ascolto e sapere qualinon pronunciare mai. Un compito tutt’altro che facile, va detto, ma che non per questo debba essere lasciato al caso. Il famoso metodo danese, perbambini felici Qualcuno di voi si ricorderà il famoso metodo danese per...

Advertising

marattin : Anche nelle occasioni che per la loro tragica natura si prestano solo a frasi ahimè scontate e retoriche, c’è chi n… - AlienoGentile : @masechi Non ricordo una dichiarazione simile sulle invasioni armate; certo le sanzioni feriscono anche coloro a cu… - K_Popinga : @OizaQueensday Stanno ovunque letteralmente dicendo che questa guerra sia peggiore e sbagliata perché colpisce bian… - NoName30526572 : RT @milfland__: Barù, se non hanno squalificato te dopo tutte le frasi cesse che hai detto, non possono squalificate Nat, che sicuramente n… - federico_dolce : @aertpecani @antonellocapor2 1)il primo ad usare frasi ad effetto sei tu (e se ne leggono in giro di ogni tipo 'chi… -