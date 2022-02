Ucraina: truppe russe entrate a Karchiv, seconda città del Paese. Altre città assediate (Di domenica 27 febbraio 2022) Le forze russe hanno distrutto finora 975 obiettivi dell'infrastruttura militare Ucraina, inclusi 23 posti di comando e 31 sistemi missilistici antiaerei S-300: lo riporta la Tass L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 febbraio 2022) Le forzehanno distrutto finora 975 obiettivi dell'infrastruttura militare, inclusi 23 posti di comando e 31 sistemi missilistici antiaerei S-300: lo riporta la Tass L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Palazzo_Chigi : Vertice #NATO, Draghi: L'Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni NATO. Siamo pronti… - pietroraffa : Alcune truppe russe sono 'disorientate' e non sanno a chi sparare. Indipendentemente da come andrà a finire, la Rus… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Kiev resiste all’assedio delle truppe russe. Zelensky sente Draghi: “L’Italia s… - Io_Selvatica : RT @AStramezzi: Riunione straordinaria Draghi Speranza Di Maio sulla crisi ucraina Decise sanzioni decisive: Se l’esercito russo dovesse… - Fata_Turch : Segno di forza o di debolezza? Davvero non si aspettava che il popolo dell'#Ucraina non avrebbe resistito? Ma non… -