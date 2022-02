No! La donna simbolo di un bombardamento in Ucraina non è la vittima di un’esplosione del 2018 in Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) In questi giorni una donna è diventata il volto delle vittime ucraine dell’invasione ad opera della Russia di Vladimir Putin. Si tratta della docente Olena Kurilo di Chuhuiv, nella regione di Karkiv in Ucraina, ma secondo alcuni utenti tedeschi, poi ripresi da quelli italiani, si tratterebbe di una donna vittima di un’esplosione dovuta al gas in un’edificio russo. Il nostro verdetto sulla teoria diffusa sulla foto è il seguente: falso! Per chi ha fretta Diversi canali tedeschi sostengono che la foto della donna vittima di un bombardamento russo in Ucraina sia in realtà una vittima di un episodio separato, avvenuto in Russia nel 2018. Le immagini dei due eventi ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) In questi giorni unaè diventata il volto delle vittime ucraine dell’invasione ad opera delladi Vladimir Putin. Si tratta della docente Olena Kurilo di Chuhuiv, nella regione di Karkiv in, ma secondo alcuni utenti tedeschi, poi ripresi da quelli italiani, si tratterebbe di unadidovuta al gas in un’edificio russo. Il nostro verdetto sulla teoria diffusa sulla foto è il seguente: falso! Per chi ha fretta Diversi canali tedeschi sostengono che la foto delladi unrusso insia in realtà unadi un episodio separato, avvenuto innel. Le immagini dei due eventi ...

