Letizia Ortiz è divina con il tailleur gessato blu navy di Hugo Boss

Leggi su diredonna

(Di domenica 27 febbraio 2022) Come da tradizione,ha presenziato all’apertura della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Arco, che si è svolta a Madrid il 24 febbraio 2022. Si tratta di uno dei più importanti eventi culturali che ogni anno vede la partecipazione della Regina di Spagna insieme a Re Felipe. Tuttavia, a causa degli avvenimenti accaduti in Ucraina in seguito all’attacco delle truppe russe, questa volta ha dovuto prendere parte alla manifestazione senza di lui, poiché il Re è stato chiamato a portare a termine numerosi impegni legati alla situazione internazionale. In ogni caso, anche da sola la Regina ha saputo come sempre stupire tutti con il suo charme e la sua eleganza. Per l’occasione, infatti, ha indossato uno splendido completo giacca pantalone firmato. Il...