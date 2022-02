Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Shiffrin a -1 da Vlhova, Goggia terza e leader in discesa (Di domenica 27 febbraio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Petra Vlhova (Slovacchia) 1027 2. Mikaela Shiffrin (USA) 10263. Sofia Goggia (Italia) 8514. Federica Brignone (Italia) 8225. Sara Hector (Svezia) 682 6. Corinne Suter (Svizzera) 646 7. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 590 8. Ramona Siebenhofer (Austria) 581 9. Michelle Gisin (Svizzera) 55810. Elena Curtoni (Italia) 534 11. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 531 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERGIGANTE 1. Federica Brignone (Italia) 4772. Elena Curtoni (Italia) 3743. Sofia Goggia (Italia) 332 4. Tamara Tippler (Austria) 259 5. Corinne Suter (Svizzera) 226 Classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)GENERALEDELSCI1. Petra(Slovacchia) 1027 2. Mikaela(USA) 10263. Sofia(Italia) 8514. Federica Brignone (Italia) 8225. Sara Hector (Svezia) 682 6. Corinne Suter (Svizzera) 646 7. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 590 8. Ramona Siebenhofer (Austria) 581 9. Michelle Gisin (Svizzera) 55810. Elena Curtoni (Italia) 534 11. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 531DELSUPERGIGANTE 1. Federica Brignone (Italia) 4772. Elena Curtoni (Italia) 3743. Sofia(Italia) 332 4. Tamara Tippler (Austria) 259 5. Corinne Suter (Svizzera) 226...

