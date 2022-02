Calciomercato Inter | si tenta un altro colpo dal Milan!

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà, esperto di, ha parlato del futuro di Kessie, centrocampista rossonero che, stando alle notizie che arrivano ad oggi, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Milan e, quindi, andrà via a parametro zero questa estate. Frank Kessie MilanSull’ ivoriano va registrato un fortissimoesse del Barcellona, più defilati anche Tottenham e Paris Saint Germain. Tuttavia esiste l’opzione nerazzurra, sulla scorta di quanto successo con Calhanoglu, possibilità molto difficile ma non impossibile.

Advertising

Gazzetta_it : Calciomercato: Inter, Perisic e Brozovic a un passo dal rinnovo #serieA - Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - DiMarzio : .@Inter | Marcelo #Brozovic rinnoverà il contratto fino al 2026 - ilpodsport : #Calciomercato 'Inter, Lautaro ha deciso il suo futuro' #ilpodsport - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? A.d. #Sassuolo: 'Scamacca-Inter, #Frattesi, Raspadori e Berardi-Fiorentina: tutta la verità' 'Berlusconi pazzo di un nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Mercato, Alfredo Pedullà parla del futuro di Frank Kessiè. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista, esperto di, ha parlato del futuro del centrocampista rossonero che, ...Commenta per primo Sabatini torna sull'esperienza all'in una intervista a DAZN: Sull'è uscita una cosa che non ho mai detto che mi rammarico di essere andato all', è stato il coronamento di una carriera. Mi rammarico di come sono entrato. Dall'interno mi fu chiesto di non ...I partenopei si ritrovano al 3^ posto a pari merito con l’Inter 2^ (che però deve ancora recuperare una partita) e a -2 dal Milan 1^. La squadra di Spalletti gioca un calcio veloce e vivace e, ...Cristiano Ronaldo non si nasconde e per la prima volta nella sua carriera annuncia quando si ritirerà dal calcio giocato: web impazzito! L’asso portoghese ha appena compiuto 37 anni ma il fisico che h ...