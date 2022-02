Wta Monterrey 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Advertising

livetennisit : WTA 250 Monterrey: Il Tabellone di Qualificazione. Presenze di Bronzetti e Errani - livetennisit : WTA 250 Lione e Monterrey: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Monterrey

Sportface.it

Guadalajara è solo il primo torneo del programma messicano, ma Raducanu potrebbe partecipare al250 di, che inizierà il 26 febbraio e terminerà il 6 marzo. Emma Raducanu e le mentine ...... sogna di diventare un giorno da esempio per i più piccoli: 'Devo cercare di giocare più tornei... Sugli impegni futuri, la Bronzetti ha spiegato: 'Partirò per i tornei di Guadalajara e, ...ROMA (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (28 febbraio-6 marzo 2022): LUNEDÌ 28 FEBBRAIO - Calcio: Serie A. Posticipo 27^ giornata, Atalanta-Sampdoria - Calcio: Seri ...EMMA RADUCANU had to retire from her first-round match at the Guadalajara Open earlier this week due to a leg injury.