Ucraina: Torino torna in piazza, la guerra non risolve nulla (Di sabato 26 febbraio 2022) Torino torna a dire no all'invasione dell'Ucraina, e alla guerra. Sono numerose le persone presenti alla manifestazione, promossa dal Coordinamento A. G.i. Te. contro l'atomica, tutte le guerre e i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022)a dire no all'invasione dell', e alla. Sono numerose le persone presenti alla manifestazione, promossa dal Coordinamento A. G.i. Te. contro l'atomica, tutte le guerre e i ...

Advertising

twitorino : Questa sera la Mole Antonelliana, per esprimere la solidarietà della Città di Torino a Kiev, si illumina di giallo… - rtl1025 : ???? Questa sera il #Colosseo e la #MoleAntonelliana di #Torino si sono illuminati con i colori della bandiera… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I monumenti italiani illuminati dai colori dell'Ucraina. A Roma, Napoli, Firenze, Torino e Bergamo. #ANSA… - matra : RT @GioeleUrso1: 'Noi siamo amiche e piangiamo insieme', mi dice una donna russa che è in piazza Castello a Torino per manifestare in solid… - CislNazionale : RT @CislPiemonte: Anche la Cisl in piazza Castello oggi, a #Torino, per dire no alla #guerra in #Ucraina -