Kiev | Aereo russo abbattuto da ' fuoco amico' nel Mar Nero

(Di sabato 26 febbraio 2022) "Nelle acque del Mar, una nave della flotta russa hacon '' unmilitare" di Mosca. Lo riferisce un messaggio social della 'Ukrainskaya Pravda', in attesa di verifiche.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un pesante attacco aereo con missili e armi pesanti ha colpito stamani la capitale ucraina Kiev #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Regno Unito ha promesso di rinforzare il proprio sostegno all'Ucraina. La Russia ha chiuso il suo spaz… - fanpage : ULTIM'ORA: Le autorità di Kiev hanno chiesto ai residenti di rifugiarsi immediatamente a causa di un imminente atta… - mariamacina : RT @dariodangelo91: ??L'#Ucraina afferma di aver abbattuto un aereo da trasporto russo Il-76 a 20 km sud di #Kiev, numero imprecisato di par… - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: #Fonseca e la famiglia lasciano l'#Ucraina: stanno rientrando in Portogallo Circa 50 i portoghesi evacuati da Kiev, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Kiev Aereo

Secondo l'esercito ucraino solo asarebbero stati uccisi 60 sabotatori. Una bimba nata sotto ... gli ucriani affermano di avere abbattutto unda trasporto Iliushin 76. Tipicamente un ......Il presidente ucraino Zelensky si è appellato al popolo affinché non deponga le armi e difenda... parte l'allarme di un nuovo raidnella capitale e il bilancio si aggrava. Secondo il ...E anche in Ucraina, nella regione di Sumy, “aerei russi lanciano giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo” è l’allarme lanciato dalla Verchovna Rada, il ...Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – “Nelle acque del Mar Nero, una nave della flotta russa ha abbattuto con ‘fuoco amico’ un aereo militare” di Mosca. Lo riferisce un messaggio social della ‘Ukrainskaya Pra ...