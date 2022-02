 Fernando Alonso è sorpreso dalla Ferrari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) Fernandoevidenzia le prestazioni della: “Sembrano essere i più veloci”. Fernandoin un’intervista a TVE ha evidenziato le prestazioni dellanei test di Barcellona: “Lasembra essere l’auto più veloce, il che è sicuramente una sorpresa. Per Carlos Sainz è una grande notizia, e anche per la Spagna in generale. Anche la Mercedes è molto veloce”. L’asturiano della Alpine non è l’unico ad essere rimasto colpitonuova vettura di Maranello. Venerdì al termine delle prove sul tracciato del Montmelò il pilota della McLaren Lando Norris si era espresso così: “Lami sembra molto forte specialmente sul passo gara”. Mattia Binotto è ottimista dopo i giorni di test svolti a Barcellona. Il team principal della ...