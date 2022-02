Ucraina, Figc: "Inizio gare con 5' di ritardo contro la guerra" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina. Lo ha deciso - apprende l’Ansa - la Federcalcio.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti diper protestalain. Lo ha deciso - apprende l’Ansa - la Federcalcio....

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Figc Ucraina: Figc, inizio partite 5 minuti in ritardo contro la guerra Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina. Lo ha deciso - apprende l'Ansa - la Federcalcio. "Lo sport non fa politica - ha detto tra l'altro il presidente Gabriele Gravina - ma vuole la pace".

L'effetto della guerra in Ucraina sullo sport Nella Super League ucraina è in testa lo Shakhtar Donetsk guidato da Roberto De Zerbi e il tecnico ... Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha espresso grande preoccupazione: 'L'auspicio è che lo ...

