Traffico Roma del 25-02-2022 ore 11:30 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione decisamente più scorrevole il Traffico sulla rete viaria della capitale regolari gli spostamenti sul raccordo è in tangenziale devi rallentamenti Invece sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale prudenza poi per un incidente segnalato dalla polizia locale in via Vetulonia all'altezza di via Acaia rimaniamo all'appio Latino dove ci sono rallentamenti in via Cilicia e Piazza Galeria direzione San Giovanni Oggi sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico a Roma in corso fino alle 17 la seconda frazione della protesta al momento chiusa e la metro alla C e la ferrovia termini Centocelle regolari e invece la metro B B1 la ferrovia Roma Lido e la Roma Viterbo possibili riduzioni e sospensioni per le linee bus e tram l'ultima parte ...

