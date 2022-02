Polonia, la stazione della città di Przemysl trasformata in un centro di soccorso per i profughi in fuga dall’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Przemysl, città a circa 20 chilometri dal confine ucraino, la stazione ferroviaria è stata trasformata in un centro di soccorso per gli ucraini in cerca di rifugio. Viene fornito cibo caldo e assistenza per programmare il viaggio per poter raggiungere familiari e amici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Aa circa 20 chilometri dal confine ucraino, laferroviaria è statain undiper gli ucraini in cerca di rifugio. Viene fornito cibo caldo e assistenza per programmare il viaggio per poter raggiungere familiari e amici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

