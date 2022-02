Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi: ‘Non sono un mostro, non l’ho ucciso, non l’ho toccato’ (Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua a parlare Gabriele Bianchi e lo fa dal carcere il ragazzo che insieme a Mario Pincarelli, al fratello Marco e a Francesco Belleggia è dietro le sbarre di Rebibbia per l‘Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso di botte la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. Un sabato sera che sarebbe dovuto essere come tanti e che, invece, si è trasformato in tragedia. Willy voleva solo fare da paciere, difendere un amico, aveva cercato di calmare le acque e invece è stato colpito a morte, calcio dopo calcio, pugno dopo pugno. Una storia terribile, una vicenda che ha segnato e indignato tutti. Leggi anche: Omicidio Willy Monteiro, i fratelli Bianchi in carcere: ‘Ci sputano nel piatto, ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua aree lo fa dal carcere il ragazzo che insieme a Mario Pincarelli, al fratello Marco e a Francesco Belleggia è dietro le sbarre di Rebibbia per l‘diMonteiro Duarte, il giovane di 21 annidi botte la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. Un sabato sera che sarebbe dovuto essere come tanti e che, invece, si è trasformato in tragedia.voleva solo fare da paciere, difendere un amico, aveva cercato di calmare le acque e invece è stato colpito a morte, calcio dopo calcio, pugno dopo pugno. Una storia terribile, una vicenda che ha segnato e indignato tutti. Leggi anche:Monteiro, i fratelliin carcere: ‘Ci sputano nel piatto, ci ...

