Mobilità 2022, per le graduatorie interne d'istituto non ci sarà la procedura online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per la Mobilità, non ci sarà per questo anno la procedura online per le graduatorie interne di istituto. Lo ha comunicato il Ministero dell'Istruzione alle organizzazioni sindacali. L'ordinanza ministeriale, come sappiamo, arriverà entro la sera del 25 febbraio.

