Sci di fondo | Coppa del Mondo Lahti 2022 Natalia Nepryaeva in fuga per la vittoria della Sfera di cristallo?

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Archiviati i Giochi olimpici di Pechino, ricomincia ladeldi sci di, che nel weekend sarà di scena in un luogo di cultodisciplina, ovvero. Situata in Finlandia e capoluogoregione del Päijät-Häme, un centinaio di km a nord-estcapitale Helsinki, questo centro va considerato a pieno titolo un tempio delle discipline nordiche. D’altronde su queste nevi si sono disputate ben 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e le gare del fine settimana, come di consueto, saranno inserite all’interno dei Salpausselän Kisat, o “Ski Games”. La manifestazione – composta da una serie di gare di sci di, salto con gli sci e combinata nordica – si ...