PayPal: modifica tariffe a ottobre 2022 su conti inattivi (Di giovedì 24 febbraio 2022) PayPal sta inviando una comunicazione ai suoi clienti avvisandoli di una modifica delle condizioni contrattuali che entrerà a regime a partire da ottobre 2022. Inoltre sarà prevista una tariffa per chi non effettua movimenti sul conto, quindi per tutti coloro i quali tengono il conto inattivo. Le modifiche riguarderanno anche il programma Protezione Vendite. Tariffa sui conti inattivi da almeno 12 mesi La tariffa aggiuntiva riguarderà tutti quei conti rimasti inattivi per almeno 12 mesi consecutivi. La tariffa sarà applicata inizialmente sui conti dei venditori, a partire da ottobre 2022 per l’appunto, mentre 1 anno più tardi, quindi da ottobre 2023, toccherà ai ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 24 febbraio 2022)sta inviando una comunicazione ai suoi clienti avvisandoli di unadelle condizioni contrattuali che entrerà a regime a partire da. Inoltre sarà prevista una tariffa per chi non effettua movimenti sul conto, quindi per tutti coloro i quali tengono il conto inattivo. Le modifiche riguarderanno anche il programma Protezione Vendite. Tariffa suida almeno 12 mesi La tariffa aggiuntiva riguarderà tutti queirimastiper almeno 12 mesi consecutivi. La tariffa sarà applicata inizialmente suidei venditori, a partire daper l’appunto, mentre 1 anno più tardi, quindi da2023, toccherà ai ...

