LIVE Sinner-Hurkacz 0-1, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: in palio la semifinale sul Campo Centrale! (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 FUORI DI UN NULLA IL PASSANTE DI DIRITTO DI Hurkacz! Gran recupero sottorete di Sinner. 30-15 Servizio e diritto vincente del classe 2001. 15-15 Servizio e diritto in corridoio dell’azzurro. 15-0 Termina lungo il rovescio lungolinea del polacco dopo aver spinto in risposta. 0-1 Servizio e diritto diagonale di Hurkacz che chiude con lo smash. 40-15 Prima esterna di Hurkacz. 30-15 Gran diritto diagonale di Sinner che sale in cattedra ma sbaglia la volée di rovescio. 15-15 Diritto in rete per l’azzurro dopo il rovescio diagonale del polacco. 0-15 Subito scambio intenso comandato dall’azzurro da fondoCampo con il rovescio. 0-0 Si comincia sul Campo Centrale! ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 FUORI DI UN NULLA IL PASSANTE DI DIRITTO DI! Gran recupero sottorete di. 30-15 Servizio e diritto vincente del classe 2001. 15-15 Servizio e diritto in corridoio dell’azzurro. 15-0 Termina lungo il rovescio lungolinea del polacco dopo aver spinto in risposta. 0-1 Servizio e diritto diagonale diche chiude con lo smash. 40-15 Prima esterna di. 30-15 Gran diritto diagonale diche sale in cattedra ma sbaglia la volée di rovescio. 15-15 Diritto in rete per l’azzurro dopo il rovescio diagonale del polacco. 0-15 Subito scambio intenso comandato dall’azzurro da fondocon il rovescio. 0-0 Si comincia sul...

Advertising

andreastoolbox : Sinner Hurkacz all'ATP Dubai 2022, il risultato in diretta LIVE | Sky Sport - sportli26181512 : Sinner-Hurkacz all'ATP Dubai, il risultato in diretta LIVE: Jannik Sinner sfida Hubert Hurkacz nei quarti di finale… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Dubai 2022 - Jannik Sinner torna in campo contro Hubert Hurkacz per conquistare la semifinale co… - livetennisit : ATP 500 Dubai: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) - infoitsport : LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: in palio la top10 e la semifinale! -