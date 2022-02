Benevento-Cremonese: biglietti in vendita a partire da oggi pomeriggio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Benevento Calcio comunica , così come previsto dai Decreti Legge n°172 del 26.11.2021; n° 221 del 24.12.2021 e n° 229 del 30.12.2021 successivamente modificati dalla Legge 18 Febbraio 2022 n°11 che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 75% della capienza, che a partire dalle ore 14:00 di giovedì 24 febbraio 2022, e fino alle ore 18:30 (inizio gara) di martedì 1 marzo 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Cremonese, in programma il giorno 1 marzo 2022 alle ore 18:30. Prosegue l’iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi residenti in provincia, anche per questa gara saranno messi a disposizione dei tagliandi con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– IlCalcio comunica , così come previsto dai Decreti Legge n°172 del 26.11.2021; n° 221 del 24.12.2021 e n° 229 del 30.12.2021 successivamente modificati dalla Legge 18 Febbraio 2022 n°11 che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 75% della capienza, che adalle ore 14:00 di giovedì 24 febbraio 2022, e fino alle ore 18:30 (inizio gara) di martedì 1 marzo 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita, in programma il giorno 1 marzo 2022 alle ore 18:30. Prosegue l’iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi residenti in provincia, anche per questa gara saranno messi a disposizione dei tagliandi con ...

