Salvini dopo l’incontro con Mattarella: “Abbiamo parlato di Ucraina, economia e della fine delle restrizioni Covid” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Un incontro utile quello con il presidente Sergio Mattarella. Abbiamo parlato della crisi in Ucraina, del costo dell’energia, del tema dell’autonomia, sul quale si è dimostrato attento e sensibile, e della fine delle restrizioni Covid”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo l’incontro col Capo dello Stato. “Ero in debito, visto che avevo il Covid quando si è insediato. È stato carino, mi ha telefonato per chiedermi come stavo e Abbiamo fissato questo appuntamento”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Un incontro utile quello con il presidente Sergiocrisi in, del costo dell’energia, del tema dell’autonomia, sul quale si è dimostrato attento e sensibile, e”. Così il segretarioLega, Matteocol Capo dello Stato. “Ero in debito, visto che avevo ilquando si è insediato. È stato carino, mi ha telefonato per chiedermi come stavo efissato questo appuntamento”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

LegaSalvini : #Salvini: 'È una bellissima giornata per la democrazia e per l'Italia, perché dopo 30 anni saranno gli italiani in… - LegaSalvini : ++ CARO-BOLLETTE, A DICEMBRE IL CAPITANO ERA IL PRIMO A LANCIARE L'ALLARME E OGGI IL GOVERNO STANZIA 7 MILIARDI! ++… - pdnetwork : Non ci arrendiamo! Dopo la tagliola sul #DDLZan la battaglia per i diritti continua. Per questo lanciamo 5… - ZuzAntony : RT @laperlaneranera: Le famose accise sulla benzina,?? in promessa di eliminazione di #Salvini? Dopo 4 anni finge di dimenticarle? LEGA+M5S… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Salvini dopo l’incontro con Mattarella: “Abbiamo parlato di Ucraina, economia e della fine delle restrizioni Covid” ht… -