“Michelle Impossible”: stasera l’ultimo imperdibile appuntamento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) stasera, mercoledì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, gran finale di “Michelle Impossible” con Michelle Hunziker. All’esordio, il programma ha conquistato pubblico, critica e social. Anche in questo secondo e ultimo appuntamento, Michelle Hunziker col supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, conduce, canta, balla e prosegue il racconto dei suoi strepitosi 25 anni di carriera, anche grazie alla presenza di amici e colleghi. Tra i personaggi al suo fianco in questa puntata: Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri. Sul palco anche J-Ax che, eccezionalmente, si esibirà con DJ Jad, suo storico compagno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022), mercoledì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, gran finale di “” conHunziker. All’esordio, il programma ha conquistato pubblico, critica e social. Anche in questo secondo e ultimoHunziker col supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, conduce, canta, balla e prosegue il racconto dei suoi strepitosi 25 anni di carriera, anche grazie alla presenza di amici e colleghi. Tra i personaggi al suo fianco in questa puntata: Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri. Sul palco anche J-Ax che, eccezionalmente, si esibirà con DJ Jad, suo storico compagno ...

