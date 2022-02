Marta Fascina e Noemi Bocchi: ecco chi sono le due donne di cui tutta l'Italia... (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giovani, belle e bionde con i capelli lunghi. Segni particolari: amori da copertina patinata. sono Marta Fascina e Noemi Bocchi , le donne di cui tutta l'Italia parla in questi giorni: dal ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giovani, belle e bionde con i capelli lunghi. Segni particolari: amori da copertina patinata., ledi cuil'parla in questi giorni: dal ...

Advertising

Corriere : Silvio Berlusconi e Marta Fascina avrebbero intenzione di sposarsi - petergomezblog : Berlusconi di nuovo allo stadio a Monza (con bacio a Marta Fascina): ma tre giorni fa non è comparso al processo pe… - Corriere : Per il 19 marzo è previsto un «party all’americana» - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: 'JOINT' VENTURE! Berlusconi, voci di matrimonio con Marta Fascina. Francesca Pascale: 'Auguri, fumerò un joint alle nozze' (L… - LuigiAssecasa : RT @MaxLandra: #Berlusconi nega nozze, con Marta non serve formalizzare rapporto BASTA UN BONIFICO UNA VOLTA AL MESE..!! AMORE A PRIMA #V… -