Juventus, infortunio Kaio Jorge: esce in lacrime con l’Under 23 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Brutto infortunio per Kaio Jorge. Impegnato con la Juventus Under 23, l’attaccante è uscito in lacrime Piove sul bagnato in casa Juventus, che dopo il Villarreal deve già fare i conti con il ko di McKennie. Kaio Jorge, che non è stato inserito nella lista Champions, è sceso in campo oggi con l’Under 23. La sua partita contro la Pro Patria, però, è durata solo 27 minuti. Il centravanti della Juventus ha appoggiato male il ginocchio in seguito ad una trattenuta ricevuta. È rimasto diversi minuti a terra ed è stato costretto ad uscire in barella, in lacrime. Si attendono ora aggiornamenti sulle sue condizioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bruttoper. Impegnato con laUnder 23, l’attaccante è uscito inPiove sul bagnato in casa, che dopo il Villarreal deve già fare i conti con il ko di McKennie., che non è stato inserito nella lista Champions, è sceso in campo oggi con23. La sua partita contro la Pro Patria, però, è durata solo 27 minuti. Il centravanti dellaha appoggiato male il ginocchio in seguito ad una trattenuta ricevuta. È rimasto diversi minuti a terra ed è stato costretto ad uscire in barella, in. Si attendono ora aggiornamenti sulle sue condizioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Juventus in ansia per #KaioJorge, uscito in barella tra le lacrime dopo aver messo male il ginocchio destro ment… - GoalItalia : Kaio Jorge finisce ko con la Juventus Under 23: è uscito dal campo in barella e in lacrime toccandosi il ginocchio ?? - DiMarzio : #UCL, #Juventus | L'esito degli esami di #McKennie e i tempi di recupero dall'infortunio - sportli26181512 : Kaio Jorge, infortunio al ginocchio con la Juventus U23: si teme rottura tendine rotuleo: L'attaccante brasiliano s… - Milannews24_com : #Juventus, infortunio #McKennie: Il comunicato sulle condizioni -