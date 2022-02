Juve | Allegri | 'Ottima prestazione col Villarreal | peccato per' VIDEO

Advertising

GoalItalia : 'Meglio una Juve vincente che una Juve bellina' La filosofia di Allegri è chiara ?? - forumJuventus : Allegri post #VillarrealJuventus: 'Errore di Rabiot decisivo. Ritorno? Senza il gol doppio in trasferta bisognerà v… - juventusfc : ?? Allegri: «Ordine, tecnica e pazienza: il passaggio turno difficilmente si deciderà domani. Il Derby? Una partita… - tal_Marco : RT @Cianciu75: Ne ho letti tanti che hanno scritto 'Una buona Juve stasera'. Le persone si sono assuefatte alla mediocrità, la rappresenta… - antocheeks96 : RT @GoalItalia: 'Meglio una Juve vincente che una Juve bellina' La filosofia di Allegri è chiara ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

Il pari contro il Villareal lascia tutto aperto per il ritorno, ma laditorna dalla Spagna con i cerotti. In particolare, deve fare i conti per Weston McKennie , uscito dalla sfida degli ottavi di Champions con una frattura al piede sinistro, che dovrebbe ...Calciomercato Juventus, il centrale olandese il vero perno della difesa dipotrebbe rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. Quanto viene comunicato su Sky lascia ben sperare tutti i ...Un pareggio prezioso per la squadra di Allegri, anche se problemi restano con i bianconeri che non riescono a chiudere le partite e si fanno bloccare nuovamente sul pareggio. Villarreal-Juventus, ...Intervenuto in conferenza stampa post partita pareggiata col Villarreal nell'andata degli ottavi di Champions League, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così commentato la partita.