Emissioni - Audi | via libera ai carburanti alternativi per i V6 TDI

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il viadella Volkswagen per i quattro cilindri TDI, ora è l'a comunicare ufficialmente che il suo V6 diesel può essere alimentato con combustibili ottenuti con parti biologiche di recupero: in particolare, i sei cilindri a gasolio con potenze fino a 286 cavalli prodotti a partire da metà febbraio possono essere riforniti con l'Hvo, un carburante di tipo Btl (da biomassa a liquido) che consente a detta della Casa tedesca una riduzione fino al 95% dellee un rendimento termico ottimizzato. Le vetture che ne beneficiano. La novità interessa i modelli A4, A5, A6, A7 e A8 e le Suv Q7 e Q8 fabbricati da metà febbraio 2022 in poi. Da marzo, riguarderà pure l'Q5 3.0 TDI e, successivamente, la A6 Allroad quattro da 245 cavalli. Nelle fila Volkswagen, il V6 TDI, in configurazione da 231 cavalli, ...