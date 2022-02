Draghi: "Lo stato d'emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo" (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - Lo stato di emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo. Mario Draghi sceglie il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per annunnciare il ritorno, graduale, alla normalità. Un palco che è anche il simbolo del lungo percorso che ha permesso di piegare verso il basso la curva epidemiologica: il comparto dello spettacolo dal vivo, infatti, è quello che più di tutti ha risentito di due anni di lotta al Covid. "Il governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento", spiega Draghi: "La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e ... Leggi su agi (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - Lodinonil 31. Mariosceglie il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per annunnciare il ritorno, graduale, alla normalità. Un palco che è anche il simbolo del lungo percorso che ha permesso di piegare verso il basso la curva epidemiologica: il comparto dello spettacolo dal vivo, infatti, è quello che più di tutti ha risentito di due anni di lotta al Covid. "Il governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento", spiega: "La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e ...

