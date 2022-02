Covid, curva dei contagi in calo per la terza settimana consecutiva in Sicilia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Dasoe ha pubblicato il bollettino settimanale che evidenzia per la tera settimana consecutiva un calo dei contagi da Covid-19. L’incidenza dei nuovi casi di Covid-19 è pari a 37.132 (-13.79%), con un valore cumulativo di 768.19 su 100 mila abitanti. Il tasso di positività più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1211/100.000 ab.), Messina (996/100.000 ab.), Caltanissetta (810/100.000 ab.) e Ragusa (807/100.000 ab.). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (1771/100.000 ab) e tra i 3 ed i 5 anni (1620/100.000). Si consolida per la sesta settimana consecutiva il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Dasoe ha pubblicato il bollettinole che evidenzia per la teraundeida-19. L’incidenza dei nuovi casi di-19 è pari a 37.132 (-13.79%), con un valore cumulativo di 768.19 su 100 mila abitanti. Il tasso di positività più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1211/100.000 ab.), Messina (996/100.000 ab.), Caltanissetta (810/100.000 ab.) e Ragusa (807/100.000 ab.). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (1771/100.000 ab) e tra i 3 ed i 5 anni (1620/100.000). Si consolida per la sestail trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale ...

