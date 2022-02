Contropiede a chi? Contropiede lo dici a tua sorella (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Contropiede a chi? Contropiede a tua sorella! Dimmelo in faccia, se hai coraggio. E poiché “in faccia”, adesso, significa con le faccine sui social, Antonio Conte ne ha postate tre: le solite tre faccine che ridono fino alle lacrime. Ché Conte infila il pianto ovunque, anche nella derisione allegra del rivale. Un rinfaccio, in faccia, con le faccine. Per non perdere la faccia con Guardiola. E’ una vecchia storia strambamente sempre attuale: se vinci e ti accusano d’averlo fatto giocando in Contropiede la vivi come un’onta. Come se avessi rubato qualcosa, usando una tattica di contrabbando, illegale, truffaldina. Un trucco in un calcio per esperti di make-up. La bellezza, dicono, sta nell’artefatta costruzione di trame infinite, nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022)a tua! Dimmelo in faccia, se hai coraggio. E poiché “in faccia”, adesso, significa con le faccine sui social, Antonio Conte ne ha postate tre: le solite tre faccine che ridono fino alle lacrime. Ché Conte infila il pianto ovunque, anche nella derisione allegra del rivale. Un rinfaccio, in faccia, con le faccine. Per non perdere la faccia con Guardiola. E’ una veca storia strambamente sempre attuale: se vinci e ti accusano d’averlo fatto giocando inla vivi come un’onta. Come se avessi rubato qualcosa, usando una tattica di contrabbando, illegale, truffaldina. Un trucco in un calcio per esperti di make-up. La bellezza, dicono, sta nell’artefatta costruzione di trame infinite, nel ...

