Calcio: Roma; recuperato anche Shomurodov per lo Spezia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo Zaniolo ed El Shaarawy, Mourinho in attacco recupera anche Shomurodov. L'attaccante uzbeko è tornato oggi a lavorare in gruppo e domenica sarà convocato per la gara contro lo Spezia. In difesa, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo Zaniolo ed El Shaarawy, Mourinho in attacco recupera. L'attaccante uzbeko è tornato oggi a lavorare in gruppo e domenica sarà convocato per la gara contro lo. In difesa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Recuperato anche Shomurodov per lo Spezia Dopo Zaniolo ed El Shaarawy, Mourinho in attacco recupera anche Shomurodov. L'attaccante uzbeko è tornato oggi a lavorare in gruppo e domenica sarà convocato per la gara contro lo Spezia. In difesa, ...

Porto - Lazio, Sarri: 'Sfida non impossibile. Immobile? Vediamo' ROMA - " La partita d'andata ci ha detto che è difficilissima e non impossibile. Non penso al Napoli, non faccio calcoli, penso solo a domani. I calcoli saltano per aria con un infortunio, un'...

Totti “beffa” la sua Roma nel Calcio a 8: segna su punizione, poi si innervosisce Corriere dello Sport Coppa Italia Primavera, Roma in semifinale: Juve ko ai rigori TORINO - La Roma Primavera approda alle semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto, ai calci di rigore la Juventus. I tempi regolamentari si sono chiusi sul punteggio di 2-2: i bianconeri avevano sb ...

Calcio: Sarri, 'Con Porto difficile ma non impossibile' (ANSA) - ROMA, 23 FEB - 'Il Porto è una squadra forte che sarebbe competitiva anche in Italia. La partita dell'andata ci ha detto ...

