L’Italia cerca hacker “patriottici” per difendere la cyber sicurezza nazionale: caccia a 300 geni del web (Di martedì 22 febbraio 2022) A sei mesi dalla fondazione, l’Agenzia per la cybersecurity nazionale, l’ente chiamato a irrobustire la resilienza e la sicurezza dei nostri sistemi informatici, lancia una prima selezione pubblica per 72 posti. Aperta a tutti, ricorda le nuove modalità di reclutamento della Cia. L’obiettivo è ambizioso: scovare le più brillanti menti italiane, che potremmo definire “hacker” buoni o “patriottici”, convincerle a lavorare per il proprio Paese piuttosto che per Google o Amazon, mettere in piedi una squadra dove il merito sia l’unica stella polare. “Al momento operiamo con 90 persone — spiega a Repubblica Roberto Baldoni, direttore generale dell’Acn — provenienti dalla Difesa, dall’Interno e dall’Intelligence, però dobbiamo crescere fino a 300. Di queste, 210 saranno scelte tramite concorso”. Gli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) A sei mesi dalla fondazione, l’Agenzia per lasecurity, l’ente chiamato a irrobustire la resilienza e ladei nostri sistemi informatici, lancia una prima selezione pubblica per 72 posti. Aperta a tutti, ricorda le nuove modalità di reclutamento della Cia. L’obiettivo è ambizioso: scovare le più brillanti menti italiane, che potremmo definire “” buoni o “”, convincerle a lavorare per il proprio Paese piuttosto che per Google o Amazon, mettere in piedi una squadra dove il merito sia l’unica stella polare. “Al momento operiamo con 90 persone — spiega a Repubblica Roberto Baldoni, direttore generale dell’Acn — provenienti dalla Difesa, dall’Interno e dall’Intelligence, però dobbiamo crescere fino a 300. Di queste, 210 saranno scelte tramite concorso”. Gli ...

Carmerita1966 : RT @HoaraBorselli: Nel mio articolo di oggi: C’è un mondo non lontano da noi che cerca in tutti i modi di liberarsi dalla morsa pandemica.… - Ariel2575 : RT @HoaraBorselli: Nel mio articolo di oggi: C’è un mondo non lontano da noi che cerca in tutti i modi di liberarsi dalla morsa pandemica.… - VanessaSantoni : RT @___speedofsound: Per quanto mi riguarda Achille Lauro sta facendo la figura del disperato disperatamente in cerca di attenzione e me ne… - ArcaduAngelo : RT @HoaraBorselli: Nel mio articolo di oggi: C’è un mondo non lontano da noi che cerca in tutti i modi di liberarsi dalla morsa pandemica.… - peterstark00 : il signor berlusca che cerca di corrompere l’Italia: -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia cerca Draghi a cena da Macron: sull’Ucraina l’Italia cerca spazio tra Parigi e Berlino Il Sole 24 ORE