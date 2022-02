Green pass marzo 2022: maggioranza sempre più divisa. Ultime notizie (Di martedì 22 febbraio 2022) Green pass marzo 2022: sempre più profonde le divisioni interne alla maggioranza che sostiene il Governo Draghi rispetto all’abolizione delle restrizioni in vista del termine fissato per la fine dello stato di emergenza. Sondaggi TP: il 54,3% degli italiani dice no all’entrata dell’Ucraina nella Nato Green pass marzo 2022: maggioranza sempre più divisa Green pass marzo 2022: appaiono sempre più profonde le divisioni interne alla maggioranza rispetto alla possibilità di eliminare (o quantomeno alleggerire) le restrizioni anti-contagio – con le regole ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 febbraio 2022)più profonde le divisioni interne allache sostiene il Governo Draghi rispetto all’abolizione delle restrizioni in vista del termine fissato per la fine dello stato di emergenza. Sondaggi TP: il 54,3% degli italiani dice no all’entrata dell’Ucraina nella Natopiù: appaionopiù profonde le divisioni interne allarispetto alla possibilità di eliminare (o quantomeno alleggerire) le restrizioni anti-contagio – con le regole ...

