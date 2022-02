Ucraina: Boldrini, 'basta propaganda, serve dialogo serio' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Minacce, ultimatum, accuse, rimpallo di responsabilità. Non si può superare la crisi Ucraina-Russia con la propaganda: serve un dialogo serio, concreto, non di facciata. La diplomazia, da ambo le parti, sia uno strumento per la pace: il braccio di ferro porta solo alla guerra". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Minacce, ultimatum, accuse, rimpallo di responsabilità. Non si può superare la crisi-Russia con laun, concreto, non di facciata. La diplomazia, da ambo le parti, sia uno strumento per la pace: il braccio di ferro porta solo alla guerra". Lo scrive su Twitter Laura, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.

