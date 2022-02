L’ultima disperata mossa diplomatica per scongiurare la guerra in Ucraina (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è un’ultima mossa sulla scacchiere della crisi internazionale per tentare di evitare e scongiurare il conflitto armato in Ucraina. Mentre i pedoni (le truppe russe) si sono mosse e continuano a muoversi lungo i confini – con tanto di show missilistici per mostrare i muscoli, travestendosi da test -, l’estrema ratio sembra essere quella dell’incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden su cui sarebbe arrivato il parere positivo da i rappresentanti russi e americani dopo la mediazione fatta dal presidente francese Emmanuel Macron. Incontro Putin-Biden, L’ultima mossa per evitare il conflitto Fonti dell’intelligence americana, nelle scorse ore, hanno rivelato un dettaglio che apre le finestre – nuovamente – a venti di guerra: secondo gli USA, infatti, l’invasione della Russia in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è un’ultimasulla scacchiere della crisi internazionale per tentare di evitare eil conflitto armato in. Mentre i pedoni (le truppe russe) si sono mosse e continuano a muoversi lungo i confini – con tanto di show missilistici per mostrare i muscoli, travestendosi da test -, l’estrema ratio sembra essere quella dell’incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden su cui sarebbe arrivato il parere positivo da i rappresentanti russi e americani dopo la mediazione fatta dal presidente francese Emmanuel Macron. Incontro Putin-Biden,per evitare il conflitto Fonti dell’intelligence americana, nelle scorse ore, hanno rivelato un dettaglio che apre le finestre – nuovamente – a venti di: secondo gli USA, infatti, l’invasione della Russia in ...

