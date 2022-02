Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp beta modifica le note vocali inoltrate con l’ultimo update - techworldaleant : WhatsApp beta per Android 2.22.5.13 In attesa del rilascio del lettore di note vocali globale WhatsApp ora utilizza… - TuttoAndroid : L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta rinnova la condivisione di foto e video - fainformazione : WhatsApp: in beta migliora la condivisione come documento dei media Diversi utenti stanno confermando la ricezione… - fainfoscienza : WhatsApp: in beta migliora la condivisione come documento dei media Diversi utenti stanno confermando la ricezione… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp beta

L'ultima versionedimostra una funzionalità di anteprima dei documenti condivisi più ricca rispetto all'attuale versione finale: ecco i dettagli. Continuano i lavori di miglioramenti e introduzione di ...Le cose, però, presto potrebbero migliorare come notato da WABetaInfo analizzando l'ultimadiper Android (2.22.5.11). C'è infatti una novità che costituisce un punto di svolta, e cioè ...WhatsApp is testing a new feature that will let create a full preview when images and videos are shared as documents on the Android app, according to a new report from WABetaInfo. The new feature ...Nel corso del mese di Novembre, WhatsApp ha lanciato la beta di diversi aggiornamenti che erano pronti ad arrivare con l’anno nuovo. Infatti specialmente su Windows l’applicazione ha cambiato marcia ...