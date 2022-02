Teo Mammucari e il prezioso rapporto con la figlia Julia | la confessione del conduttore a Verissimo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Teomattatore anella puntata di oggi pomeriggio. Ma oltre al lato più scherzoso della sua intervista e ai divertenti siparietti con Silvia Toffanin, ilha aperto il suo cuore parlando delcon la, nata dalla relazione con l’ex Velina Thais. Parlando di sé in versione amorevole papà, spiega: “Sono un padre che rispetta il percorso che lei vuole fare“. Teo: intervista a Silvia Toffanin Protagonista sul piccolo schermo in questo periodo grazie al suo ritorno a Le Iene, Teoè oggi ospite dinel salotto di Silvia Toffanin. Il, tornato al timone del programma di Italia1 affiancato da Belén Rodriguez, ...

