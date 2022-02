Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 15:30 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 13.20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CI SONO CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE TRA LO STADIO OLIMPICO FINO ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO E SULLO STESSO RACCORDO SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ANAGNINA SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ SULLA VIA PONTINA A CAUS ADI INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA ALL ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE VERSO Roma TRASPORTO PUBBLICO LINEA TRAM 2 SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO A CAUSA DI INCIDENTE TRA VEICOLI SULLA SEDE TRANVIARIA SEMPRE PER IL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022)DEL 18 FEBBRAIOORE 13.20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACI SONO CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE TRA LO STADIO OLIMPICO FINO ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO E SULLO STESSO RACCORDO SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ANAGNINA SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ SULLA VIA PONTINA A CAUS ADI INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA ALL ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE VERSOTRASPORTO PUBBLICO LINEA TRAM 2 SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO A CAUSA DI INCIDENTE TRA VEICOLI SULLA SEDE TRANVIARIA SEMPRE PER IL TRASPORTO ...

