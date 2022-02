Traffico Roma del 18-02-2022 ore 18:00 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziano Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra Pontina e da Appia oltre al Traffico è segnalato anche un incidente all’interno della galleria Appia in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria proseguendo tra Nomentana e Prenestina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare e per incidente è chiusa la che da via di Tor Bella Monaca immette su via di Torrenova inevitabili ripercussioni per il Traffico in tutta l’area circostante ed intenso alla circolazione Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cassia su via Flaminia su via Nomentana ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda alla galleria Giovanni XXIII e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziano Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra Pontina e da Appia oltre alè segnalato anche un incidente all’interno della galleria Appia in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria proseguendo tra Nomentana e Prenestina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24-teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare e per incidente è chiusa la che da via di Tor Bella Monaca immette su via di Torrenova inevitabili ripercussioni per ilin tutta l’area circostante ed intenso alla circolazione Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cassia su via Flaminia su via Nomentana ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda alla galleria Giovanni XXIII e ...

Advertising

ilpost : L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in appello a 1 anno e 10 mesi di carcere per finanziamento… - erretti42 : Alemanno condannato dal Tribunale di Roma a un anno e dieci mesi per traffico di influenze illecite - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - SR148 Pontina ?????? Traffico rallentato tra Via Cristoforo Colombo e Raccordo Anulare > Pomezia #Luceverde #Lazio - ritafrediani : RT @manumas78: Parigi nel 2024 chiuderà tutto il centro storico al traffico privato motorizzato di attraversamento, a Roma non riusciamo a… - Piergiulio58 : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in appello a 1 anno e 10 mesi di carcere per finanziamento… -