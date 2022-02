Sondaggio Winpoll, a Palermo il 23,3 per cento voterebbe alle Politiche il Pd (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – In caso di elezioni Politiche, il 23,3 per cento dei cittadini palermitani interpellati dal Sondaggio Winpoll, tra l’11 e 14 febbraio, voterebbe per il Pd. Segue a ruota il M5S con il 19,7 per cento. E poi Fratelli d’Italia con il 19,3 per cento. E ancora, Forza Italia con l’11,1 per cento, la Lega con l’8,2 per cento, Azione e Più Europa con il 5,9 per cento, Leu con il 3,8 per cento, Italia Viva al 2,5 per cento e Verdi con l’1,7 per cento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – In caso di elezioni, il 23,3 perdei cittadini palermitani interpellati dal, tra l’11 e 14 febbraio,per il Pd. Segue a ruota il M5S con il 19,7 per. E poi Fratelli d’Italia con il 19,3 per. E ancora, Forza Italia con l’11,1 per, la Lega con l’8,2 per, Azione e Più Europa con il 5,9 per, Leu con il 3,8 per, Italia Viva al 2,5 pere Verdi con l’1,7 per. L'articolo proviene da Italia Sera.

