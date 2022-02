Sequestrano e costringono una donna a rapporti sessuali | due uomini arrestati nel Beneventano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDugenta (Bn) – Nel pomeriggio odierno, all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari della Stazione Carabinieri di Dugenta e della Compagnia di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 61enne, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di sequestro di persona e violenza sessuale, e della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 57enne raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di violenza sessuale in concorso con il primo. L’attività di indagine, immediatamente iniziata a seguito della denuncia-querela presentata da unadi 47 anni presso la Stazione Carabinieri di ...