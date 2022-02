Napoli, ag. Politano: «Difficile rivederlo a Cagliari. Ecco quando tornerà» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mario Giuffredi, procuratore di Matteo Politano, ha fatto il punto sul ritorno in campo del suo assistito, soffermandosi poi sul Napoli Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato delle condizioni di Matteo Politano e della situazione del Napoli. Politano – «Non so se ci sarà contro il Cagliari, penso sia ai limiti. Con la Lazio sicuramente, contro il Barcellona potrebbe farcela». CRITICHE A SPALLETTI – «Uno con la sua esperienza e personalità non ci pensa. A Napoli non ho mai visto parlare bene di nessuno, si è sempre pronti a parlare in negativo. È la normalità della nostra città ed è per questo che è sempre più Difficile riuscire a vincere. Dopo la partita di ieri però sarebbe stato corretto aspettarsi più ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mario Giuffredi, procuratore di Matteo, ha fatto il punto sul ritorno in campo del suo assistito, soffermandosi poi sulAi microfoni di Radio Punto Nuovo, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato delle condizioni di Matteoe della situazione del– «Non so se ci sarà contro il, penso sia ai limiti. Con la Lazio sicuramente, contro il Barcellona potrebbe farcela». CRITICHE A SPALLETTI – «Uno con la sua esperienza e personalità non ci pensa. Anon ho mai visto parlare bene di nessuno, si è sempre pronti a parlare in negativo. È la normalità della nostra città ed è per questo che è sempre piùriuscire a vincere. Dopo la partita di ieri però sarebbe stato corretto aspettarsi più ...

