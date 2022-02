Meret o Ospina, il commento di Chiariello: “Per chi non vuole vedere…” -Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ballottaggio Meret-Ospina è una costante oramai da due anni. In questa stagione il portiere italiano sembrava dovesse partire sempre titolare, poi dopo due giornate e l’infortunio è stato Ospina a prendersi il posto da titolare in campionato. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto e il Real Madrid vuole prendere Ospina. Così il Napoli deve cominciare a pensare al futuro, anche perché pure Meret è in bilico. Il contratto dell’ex Spal scade nel 2023 e al momento il rinnovo non è ancora andato in porto, anche perché il giocatore vuole avere maggiori sicurezze sul suo impiego in futuro. Per chi non vuole capire o vedere… https://t.co/DX2LR9JIY4 — Umberto Chiariello (@Chiariello CS) February ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ballottaggioè una costante oramai da due anni. In questa stagione il portiere italiano sembrava dovesse partire sempre titolare, poi dopo due giornate e l’infortunio è statoa prendersi il posto da titolare in campionato. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto e il Real Madridprendere. Così il Napoli deve cominciare a pensare al futuro, anche perché pureè in bilico. Il contratto dell’ex Spal scade nel 2023 e al momento il rinnovo non è ancora andato in porto, anche perché il giocatoreavere maggiori sicurezze sul suo impiego in futuro. Per chi noncapire ohttps://t.co/DX2LR9JIY4 — Umberto(@CS) February ...

