GF Vip | Delia in bagno con Alex | scatta la polemica

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella giornata di ieri, a poche ore dall’inizio della puntata del GF Vip, sui social del programma è stato comunicato un provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti. Sebbene alla fine il provvedimento sia stato preso per Alessandro Basciano, in molti ieri hanno subito pensato aDuran. La modella venezuelana, stando a quanto emerso sul L'articolo

Gf, ora Soleil attacca gli autori: lo sfogo dopo la puntata, ecco cosa ha detto Gf, Alex Belli pronto a tutto perAlex ha portato la colazione a letto all'influencer ieri e si è ...Nel corso della diretta del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5,Duran ha espresso la volontà di lasciare la Casa: come ha reagito Alex Belli di fronte alla sua richiesta? "Voglio andare via!",dà un ultimatum ...Nella giornata di ieri, a poche ore dall’inizio della puntata del GF Vip, sui social del programma è stato comunicato ... in molti ieri hanno subito pensato a Delia Duran. La modella venezuelana, ...Delia Duran vorrebbe lasciare il GF Vip ma Alex Belli no. L’ennesimo blocco dedicato al triangolo chimico con Soleil Sorge ha spinto Delia a voler lasciare il gioco, a causa delle accuse di fingere.