Editoria | il libro vola

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il settore ha chiuso un 2021 in grande crescita nel nostro Paese: 18 milioni di copie vendute in più rispetto all’anno precedente. Complice la pandemia, che ci ha isolati e chiusi in casa, la platea dei lettori si è ampliata anche grazie all’integrazione tra librerie tradizionali e e-commerce. Non un fenomeno transitorio, bensì una nuova buona abitudine che, tra l’altro, ha portato alla riscoperta dei classici. Senza dimenticare la passione degli italiani per i fumetti. Nessuno avrebbe mai immaginato che nel mezzo di una rivoluzione tecnologica, in cui il digitale ha colonizzato ogni spazio della nostra vita, i libri sarebbero diventati la scialuppa per strapparci dalle solitudini della pandemia. Mai come in questo periodo si sono rivelate profetiche le parole dello scrittore francese Daniel Pennac: «Unben scelto ti salva da qualsiasi cosa». La pagina di carta ...